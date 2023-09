Fiec premia BSPAR e 3E Soluções com selo ESG

A Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) entregou, na manhã desta quinta-feira (14), o selo ESG para as empresas BSPAR Incorporações e E3 Soluções.

A iniciativa da Fiec foi criada para validar boas práticas ambientais, sociais e de governança entre indústrias que atuam no Ceará, além de estimular a sustentabilidade, em linha com as melhores experiências globais.

Para Beto Studart, presidente da BSPar, o empreendedorismo moderno está conjugando a entrega de resultados financeiros com o aspecto social, ambiental e a governança. "Essa preocupação tem que ser nossa", diz o empresário.

O CEO da 3E Soluções, Maurício Gonçalves, afirmou que a premiação renova o compromisso da companhia com os compromissos ESG. "Muitas empresas do Ceará já estão neste horizonte do ESG. Espero que a gente possa transformar o Ceará num exemplo", diz o executivo.

"Em apenas um ano, nada menos que 28 empresas aderiram ao modelo desenvolvido pelo Núcleo ESG-FIEC, tendo seguido passo a passo o caminho que leva à conquista do selo, que passa pela análise, aprendizado e implantação das mudanças. Dez delas já conseguiram vencer todas as etapas", comenta Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec.

As agraciadas previamente com o selo foram Cerbras, Alimempro Produtos Processados, Qair Brasil, Solar Coca Cola, Vulcabrás, Intraplast, BCP Construções e Jangadeiro Têxtil.

