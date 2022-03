Estamos otimistas com a economia do Ceará em 2022, diz Camilo Santana

Apesar da conjuntura nacional adversa, com a inflação em dois dígitos e os juros em ascensão, o governador Camilo Santana, que está de saída do Palácio da Abolição após mais de sete anos, afirmou que está otimista com o desempenho econômico do Ceará em 2022.

"Acredito que vamos continuar crescendo em 2022. A perspectiva é boa. Sempre sou otimista. O Ceará tem ao longo dos últimos anos se destacado nacionalmente na economia. Estamos otimistas apesar das dificuldades, a guerra da Rússia com a Ucrânia, a inflação", disse.

Em entrevista à Rádio Verdes Mares na manhã de hoje (30), ele citou as diversas frentes de crescimento da economia estadual, como as energias renováveis, a tecnologia e a infraestrutura. Ressaltou ainda a saúde financeira do Estado.

Equilíbrio fiscal

"Estado está bem equilibrado fiscalmente. Fez seu dever de casa. E isso permite que nós tenhamos o maior volume de investimento público do País. Temos prezado pela relação entre o poder público e iniciativa privada e isso tem aberto caminho para o crescimento", disse o governador

Camilo destacou o resultado do PIB do Estado em 2021 — quando a economia local cresceu 6,6%, dois pontos acima da performance nacional — e os dados do Caged de fevereiro, que mostram a criação de 8 mil empregos com carteira assinada no Ceará.

A previsão do Ipece (Instituto de Pesquisa Econômica do Ceará) é de crescimento de 1,5% no PIB para este ano. No Brasil, a projeção é de 0,5%.