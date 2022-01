Empresa cearense abre vagas de estágio em TI para mulheres

O Grupo Aço Cearense lançou um programa de estímulo à participação de mulheres no setor de Tecnologia da Informação (TI). A empresa abriu seleção para contratar 7 estagiárias, das quais 6 em Fortaleza e uma em Marabá, no Pará.

Serão contratadas universitárias dos seguintes cursos:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gestão de TI

Ciências da Computação

Engenharia da Computação ou Redes de Computadores

Como participar

O estágio tem duração mínima de um ano. As interessadas devem enviar currículos até o dia 26 de janeiro para os e-mails selecao@acocearense.com.br (vagas no Ceará) e selecao@sinobras.com.br (vaga no Pará), com o título “Currículo para Programa de Estágio”. A bolsa auxílio tem o valor de R$ 1.078,99 mais benefícios.

“Com essa iniciativa, temos o propósito de valorizar a presença feminina no universo da Tecnologia da Informação. Queremos empoderar e contribuir para a promoção da representatividade, estimulando mulheres a seguir por novos caminhos. Essas ações são essenciais para a equidade de gênero no mercado de trabalho”, explica Cinthia Cavalcanti, diretora de Desenvolvimento Organizacional e TI da empresa.