Em expansão, Acal Home Center inaugura mais uma loja em Fortaleza

A Acal dá continuidade ao seu plano de expansão e inaugura, nesta quarta-feira (16), às 8h, mais uma loja em Fortaleza. Com um investimento de R$ 6 milhões, a unidade fica no Bairro Presidente Kennedy, uma das regiões estratégicas no avanço territorial da varejista de material de construção.

“Essa região era uma área que a gente deveria ter uma maior proximidade da marca, então, escolhemos este bairro por ter um potencial de muitas residências. Serão mais de 18 bairros atendidos pela loja do Presidente Kennedy, em um raio de dez quilômetros, incluindo os bairros Carlito Pamplona, Álvaro Weyne, Barra do Ceará, Quintino Cunha e outros”, explica Cabral Neto, Diretor de Negócios da Acal.

Com 1.200 metros quadrados, a nova loja abriga mais de dez mil itens, incluindo as fases de construção, acabamento e decoração. Para essa operação, foram gerados 40 empregos.

Com a abertura da unidade do Presidente Kennedy, a Acal passa a contar com uma rede de 8 lojas no Ceará (seis em Fortaleza, uma em Maracanaú e uma em Caucaia).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil