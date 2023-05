Duna Uribe deixa diretoria comercial do Complexo do Pecém neste mês

Após quatro anos, a diretora comercial do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), Duna Uribe, deixará o cargo. A executiva confirmou a esta Coluna que sairá da diretoria ainda neste mês de maio. O nome de quem a substituirá deverá ser divulgado em breve.

Duna voltará a trabalhar no Porto de Roterdã, na Holanda. Parceiro do Porto do Pecém, o terminal holandês tem mais de 600 anos de história e é o maior da Europa e um dos principais do mundo. Ela informou que ainda não sabe a função que desempenhará.

Missão cumprida

"Minha missão aqui está cumprida", disse a executiva, nesta sexta-feira (5), durante o evento de lançamento da pedra fundamental da usina termelétrica Portocém, que prevê quase R$ 5 bilhões em investimentos.

Ela afirma que, mesmo a distância, continuará contribuindo para o desenvolvimento do Complexo do Pecém.

Durante a gestão comercial de Duna - que atravessou parte da presidência de Danilo Serpa e o início da atual administração de Hugo Figueiredo - o Cipp cresceu em diversas frentes. O Porto do Pecém, por exemplo, bateu recordes consecutivos de movimentação de cargas.

Outro feito foi a concepção do hub de hidrogênio, hoje com pelo menos três pré-contratos assinados e mais de 20 memorandos de investimento.

