Diageo envia 100 toneladas de alimentos para população impactada por chuvas na Bahia

A marca Johnnie Walker, por meio do Instituto Diageo, anunciou que vai doar 100 toneladas de alimentos à população do sul da Bahia impactada pelas fortes chuvas dos últimos dias. De acordo com a empresa, cerca de 40 mil pessoas serão beneficiadas.

“Nesse triste momento vivido pela população do sul da Bahia, atuamos por meio de Johnnie Walker em prol de viabilizar necessidades imediatas de alimentação e higiene da famílias impactadas”, afirma a diretora da marca no Brasil, Juliana Ballarin, encorajando que outras marcas atuem em prol do coletivo e façam o mesmo.

O Instituto Diageo foi lançado no Ceará em abril de 2019. A Diageo é dona da Ypióca, além de outras marcas do segmento de bebidas alcoólicas.

Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), 116 municípios foram afetados pelas fortes chuvas. Destes, 100 cidades decretaram situação de emergência. Foram registradas ainda 20 mortes e 358 pessoas feridas.