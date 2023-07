Demanda por piso intertravado cresce, e fábrica no Ceará vê faturamento subir 37%

A indústria de pisos intertravados da Planet Smart City, proptech ítalo-britânica líder em cidades inteligentes, faturou, no primeiro semestre deste ano, R$ 7,6 milhões, um incremento de 37% sobre igual período do ano passado.

O crescimento da SG Pré-Moldados, nome deste braço da Planet, foi ancorado na maior demanda por este tipo de pavimentação. O uso do piso intertravado vem avançando no Brasil. No Ceará, segundo a empresa, o fenômeno também ocorre. Em Fortaleza, por exemplo, além de estar na Beira-Mar da capital, sendo uma das partes essenciais da revitalização do espaço, o material está sendo usado na construção de novas ruas, em substituição ao asfalto.

Localizada na área reservada a indústrias na Smart City Laguna, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, a fábrica produz, em média, 450 mil m² de piso por ano. Nos primeiros seis meses de 2023, foram produzidos 205 mil m².

“O mercado está apontando significativamente numa pavimentação com blocos intertravados. Isso acontece devido à qualidade das ruas, à manutenção mais barata e ao impacto ambiental positivo ”, explica Gabriele Maifredi, diretor-geral da SG.

Além do uso da própria Planet, o material é vendido para outras construtoras para uso tanto privado quanto público – é da SG o piso intertravado da Beira-Mar.

Vantagens do piso

Conforme a empresa, a principal vantagem da modalidade é a facilidade de escoamento da água da chuva. “Por conter pequenas fissuras entre os blocos, a água corre diretamente para o solo, evitando poças e o desgaste do piso. Este é um dos fatores pelos quais a durabilidade do pavimento intertravado é maior que a do asfalto”, explica o engenheiro Giuseppe Vergnano, da Planet Smart City.

Além de antiderrapante, o material tem custos menores de manutenção em relação ao asfalto. O piso também reduz as ilhas de calor, ao contrário da manta asfáltica, por conta da maior facilidade de dissipação do calor oriundo do sol. Isto contribui com a diminuição da temperatura ambiente da cidade.