CSP abre inscrições para programa de capacitação de pequenas empresas

A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) está com inscrições abertas para programa de capacitação de micro e pequena empresas cearenses. O projeto visa qualificar esses negócios para que se tornem fornecedores de produtos e serviços para empresas instaladas no Complexo do Pecém.

As inscrições podem ser realizadas pelo link e estão disponíveis até o dia 25 de abril. Poderão participar microempreendedores individuais, empreendedores de Microempresas (ME) e de Empresas de Pequeno Porte (EPP) em todo o Ceará.

Com parceria do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), os selecionados serão beneficiados com cursos e consultorias, além de 100 horas de workshops online.

O programa 2ª Trilha de Capacitações integra o programa Território Empreendedor e tem investimento de R$ 1,1 milhão.

A meta da siderúrgica é ampliar a compra de fornecedores de São Gonçalo do Amarante e Caucaia até 2023.

"Queremos, cada vez mais, integrar essas empresas locais à cadeia produtiva da CSP e de outras indústrias. Isso gera mais emprego e renda, impulsiona a profissionalização dos jovens e coopera com um desenvolvimento sustentável da região”, destaca a gerente de Relações com Comunidades da CSP, Cristiane Peres.