Com investimento de R$ 30 milhões, Fortaleza ganha novo complexo de saúde privada

A rede de saúde privada de Fortaleza receberá um novo equipamento a partir de agosto. Com um investimento de R$ 30 milhões, o complexo hospitalar Lift abrigará 40 consultórios, além de hospital com 60 leitos e 10 salas de cirurgia.

Entre as principais especialidades, estão cirurgia plástica, transplante capilar, cirurgia de cabeça e pescoço, ginecologia, urologia, nutrologia, otorrinolaringologia, ortopedia, entre outras.

Localizado no Meireles, o projeto estará equipado para a realização de exames laboratoriais e contemplará ainda um centro de imagem, além de um med office.

O empreendimento é idealizado e capitaneado pelo cirurgião plástico Davi Pontes, que investiu na aquisição total do prédio onde já funcionava sua clínica, na Avenida Senador Virgílio Távora, além de outra edificação ao lado. O complexo contará também com estacionamento com capacidade para até 80 veículos.

Conforme Pontes, que é especialista em cirurgia plástica e transplante capilar, o complexo terá capacidade mensal para 2.400 consultas e 400 cirurgias.

