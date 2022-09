Com crescimento nas vendas, Normatel inaugura mais uma loja em Fortaleza

Colecionando bons resultados financeiros e comerciais, a Normatel Home Center dá continuidade ao processo de expansão da rede de lojas, inaugurando a 12ª unidade nesta sexta-feira (23), às 7h. A loja fica na Maraponga (Avenida Godofredo Maciel, 2560).

Com 45 anos de história, a empresa, integrante do Grupo Normatel – que inclui ainda Normatel Incorporações e Normatel Engenharia –, gera mais de 600 empregos diretos em Fortaleza, na Região Metropolitana e no Cariri.

Somente a nova loja da Maraponga criou 50 empregos diretos, segundo Júnior Mello, diretor comercial da empresa.

"Essa região virou um polo comercial muito forte, com várias operações de diferentes setores nas imediações, como restaurantes, academias e lojas de material de construção", destaca o executivo, sobre a escolha pelo local.

De acordo com ele, Caucaia e Sobral são outros mercados em análise para possíveis investimentos no futuro.

Investimento de R$ 3 mil

O investimento na loja da Maraponga foi de R$ 3 milhões, incluindo construção, estoque, equipamentos, etc.

A Normatel registrou um crescimento de 37% nas vendas por metro quadrado (m²), indicando ganho de eficiência nas operações.

O Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa dobrou nos últimos cinco anos.

"Nos últimos 5 anos, em meio a um cenário competitivo extremamente desafiador, constituído por elementos como novos players, crise econômica e pandemia, a Normatel vem consolidando a sua liderança de mercado e a preferência do consumidor cearense, quando viu sua rede crescer de 8 para 12 lojas, o que representa um crescimento de quase 40% em sua área de vendas", pontua a companhia.

