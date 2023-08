Cearense vai representar contadores do Brasil em grupo da Reforma Tributária

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRCCE), Fellipe Guerra, foi escolhido para ser o representante nacional da classe contábil no grupo de trabalho da Reforma Tributária no Senado.

A opção pelo nome do cearense foi avalizada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

"Ao garantir uma transição suave e transparente, o país poderá colher os frutos de um sistema tributário mais eficiente e justo, fortalecendo sua posição no cenário econômico global. É uma honra para mim e para o nosso Estado estarmos tão próximos de uma discussão de teor histórico para a nossa nação", diz Fellipe.

