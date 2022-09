"A saída para o crescimento estrutural é o investimento privado", diz presidente da Caixa

A presidente da Caixa Econômica, Daniella Marques, destacou a uma plateia de grandes empresários do Ceará que o caminho para o crescimento econômico do País passa inevitavelmente pela expansão do investimento privado.

A executiva, primeira mulher a assumir o comando do banco, foi convidada do 2º Seminário Economia Brasil, realizado nesta quinta-feira (29), em Fortaleza.

Daniella Marques Presidente da Caixa Econômica "A saída para o crescimento estrutural é pelo investimento privado. Não tem nenhum país do mundo que tenha dado certo com modelo de crescimento baseado em investimento público".

Saneamento

Ela exemplificou "a falência do saneamento do Brasil, com mais de 60 milhões de pessoas sem esgoto", como "a maior prova de que isso [investimento público] não funciona".

"Hoje, a gente tem o marco do saneamento que está promovendo bilhões de reais em investimentos em vários estados. O Estado não tem que estar onde o mercado está. A gente acredita na livre concorrência, que traz menores preços e melhores serviços ao cidadão", defendeu.

A presidente da Caixa frisou ainda o montante de R$ 1 trilhão em investimentos contratados para os próximos 10 anos em diversas áreas. "Isso se converte em emprego, renda e consumo", pontuou.

Daniella Marques elencou ainda as ações e programas do banco, como o Caixa para Elas e o Casa Verde Amarela, além de iniciativas tomadas no ápice da crise da pandemia.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil