Vojvoda e Romero conhecem os atalhos

O futebol é fascinante e enganador. Assim traduzo a graça de um esporte que costuma contrariar a natureza das coisas. No futebol, ninguém consegue antecipar com segurança o que poderá acontecer, por maior que seja a diferença entre os contendores. Assim, hoje, os indicativos apontam que o River Plate tem tudo para ganhar do Fortaleza no Estádio Monumental de Nuñez. O time argentino tem a bagagem de tantas Libertadores; o Fortaleza é neófito no torneio continental. O primeiro, veterano; o segundo, debutante. Mesmo assim, não há quem tenha a coragem de descartar uma vitória cearense. Motivo: há exemplos clássicos de surpresas inacreditáveis. Em 2003, o Paysandu pela primeira vez participava da Libertadores. Teve de enfrentar o Boca Junior no “La Bombonera”. O Boca já era detentor de quatro títulos da Libertadores; o Paysandu, o azarão. Final do jogo: vitória do Paysandu (0 x 1), gol do cearense Iarley. Desabaram os argumentos que previam uma goleada dos argentinos. Antes desse feito do Paysandu, só dois times brasileiros tinham conseguido ganhar do Boca no La Bombonera: o Santos, de Pelé (1963) e o Cruzeiro, de Ronaldo e Dida (1994).