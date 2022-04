Única seleção cinco estrelas do planeta

A Seleção Brasileira de futebol profissional deu um show nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Concluiu de forma invicta a sua jornada, marcando 45 pontos, seis a mais que a Argentina, segunda colocada. Estão garantidos para a Copa no Catar as seleções do Brasil, Argentina, Uruguai e Equador. O Peru vai disputar a repescagem. Conclusão: mais uma vez, a Canarinho confirmou ser praticante do melhor futebol da América do Sul. Agora vem a indagação fundamental: o Brasil terá condições de enfrentar as fortes seleções europeias? A liderança na América do Sul é suficiente? Resposta simples: é preciso testar. Nos últimos tempos, há uma nítida superioridade dos europeus. Retomaram a hegemonia. Desde a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, apenas países europeus são campeões: Itália (2006), Espanha (2010), Alemanha (2014) e França (2018). Se o Brasil não ganhar a Copa do Catar, fechará o período de 20 anos de jejum. Para quem já foi o maior do mundo, é desesperador ficar nesta longa fila de espera. Numa avaliação isenta, os europeus continuarão favoritos, mas, de qualquer forma, não se pode descartar a única seleção que tem cinco estrelas no peito.

Chance

Neymar está com 30 anos de idade. Além da Copa do Catar, ainda terá condições de disputar a Copa do Mundo de 2026. São as chances que terá para conquistar o sonhado título mundial pela Canarinho. Nilton Santos foi o jogador brasileiro mais velho a conquistar título mundial pelo Brasil. Aos 37 anos de idade, sagrou-se bicampeão mundial pela Canarinho no Chile em 1962.

Mais velho

Se Daniel Alves for confirmado na Seleção Brasileira que vai disputar a Copa do Catar, ultrapassará a marca de Nilton Santos que com 37 anos disputou a Copa do Chile. Daniel está com 38 anos de idade. Detalhe é que Nilton, com 37 anos, foi bicampeão do mundo na Copa do Chile. No caso, para bater a marca de Nilton Santos, Daniel terá de se sagrar campeão no Catar.

Quatro Copas

Nilton Santos foi reserva, vice-campeão mundial em 1950, na tragédia da perda do título para o Uruguai, no famoso Maracanazzo. Foi titular na Copa de 1954, quando o Brasil foi eliminado pela Hungria de Puskas. Foi titular em 1958, na Suécia, quando se sagrou campeão mundial. Foi titular em 1962, quando se sagrou bicampeão mundial no Chile.

Despedida