Uma sequência pesada para o Leão

O Fortaleza vem sendo submetido a uma carga de trabalho muito intensa. Depois dos dois jogos decisivos com o Ceará, logo teve de enfrentar o Fluminense. Sem direito a respirar, recebeu o Racing pela Libertadores. Em seguida, enfrentou o Mirassol em São Paulo. Amanhã, pegará o Colo-Colo em Santiago, no Chile.

O desgaste é natural. Daí a preocupação. Ainda ontem, aqui na coluna, dei um recado direto aos alvinegros e aos tricolores, lembrando que o segundo tempo dos jogos existe. É que ambos andam caindo de produção na fase final. Isso é muito ruim. Os adversários estão vendo.

No momento, a situação do Ceará é menos complicada. Enfrentou o Grêmio no Castelão no sábado. Deu tempo para respirar e preparar o grupo para o jogo diante do Juventude em Caxias do Sul no próximo sábado. Agora é observar o que tricolores e alvinegros vão fazer no segundo tempo de seus jogos.

Há um outro detalhe que não pode ser esquecido: logo após o jogo diante do Colo-Colo, no Chile, o Fortaleza terá de voltar às pressas para casa, pois receberá o Internacional, no Castelão, no domingo. Insuportável carga de trabalho.

Improvisação

O problema na ala direita tricolor pode ser resolvido, sem questionamentos. Há, no elenco, boas alternativas. Além disso, o técnico Juan Pablo Vojvoda, não raro, tem surpreendido com escalações fora do trivial. Geralmente, improvisações que dão certo. É uma qualidade que Vojvoda tem.

Polêmica

Tenho escutado opiniões variadas sobre a contratação do atacante Deyverson pelo Fortaleza. A mim, pouco importa sua posição polêmica ou seu estilo de provocações, desde que não prejudique o time. Se prejudicar, farei críticas construtivas. Com o devido respeito.

De letra

Já convivi com alguns atletas e técnicos que tinham comportamento difícil. Mas jamais tive problema com qualquer um deles. Sempre cuidei de analisar o desempenho, ou seja, a produção para o clube. O atleta consciente sabe aceitar as opiniões desfavoráveis, máxime quando percebe a seriedade e o respeito de quem os faz.

Tensão

Um momento difícil aconteceu em 2010. Mário Sérgio era técnico do Ceará. Mário, quando jogador, tinha sido um craque, campeão do mundo pelo Grêmio. Ele sempre foi muito polêmico. O momento no Vozão estava conturbado. Eu o entrevistei ao vivo no Debate Bola (TV Diário). Havia expectativa e muita tensão.

Tranquilidade