Uma final cearense na Copa do Nordeste

Neste ano de 2022, no qual não houve sequer um clássico Fortaleza x Ceará pelo Campeonato Cearense, seria interesse uma inédita decisão da Copa do Nordeste entre os dois. Afinal, todos acreditavam que a decisão do certame local seria o clássico maior. Iguatu não deixou. Eliminou o Vozão. Mas, para que haja uma decisão inédita na Copa do Nordeste, o Ceará terá de eliminar hoje o CRB, seguindo para a semifinal, onde já está o Fortaleza. Hoje, no Castelão, o Ceará é o favorito. Mas tem de ter cuidado diante dos alagoanos. Anteontem, por exemplo, o Fortaleza, antes de deslanchar, passou por apertos diante do Atlético de Alagoinhas. O visitante fez 1 a 0 e poderia ter ampliado para dois. Só na fase final o Fortaleza assumiu o controle e despachou os baianos. Ficou a lição. A experiência tricolor serve de alerta ao alvinegro. Em jogo eliminatório, as situações são imprevisíveis. E podem mudar de repente. No jogo que fez contra o Fortaleza no Castelão, quando derrotado por 2 x 0, o CRB revelou-se confuso na proposta e pior na execução. Mas cada jogo tem sua própria história, com característica adequada às circunstâncias. Quando, então, o jogo é eliminatório, só Deus sabe...

Fase

Tinga voltou a jogar muito bem. Na vitória do Fortaleza sobre o Atlético de Alagoinhas, seu desempenho chamou a atenção de todos. Para mim, nenhuma surpresa nisso. Há dias nos quais ele não produz a contento, mas isso fica no rol das exceções. Tinga geralmente mantém um padrão de jogo de grande proveito.

Que goleiro!

Mailson, goleiro do Sport, tem feito defesas espetaculares. Também é pegador de pênaltis. Um trunfo para a fase eliminatória. Ele foi o herói do jogo em que o Sport eliminou o CSA. Pegou três pênaltis. A história de Mailson é muito bonita. Menino pobre. Morava numa casa de taipa com os pais em Girau do Ponciano. Agora, aos 25 anos, é a grande revelação do Sport.

Pouco a pouco

Desde quando o Fortaleza anunciou a contratação de Renato Kayzer, tive a impressão de que ele, com o passar do tempo, se estabeleceria melhor na proposta do técnico Vojvoda. Embora Kayzer não fale o mesmo idioma do treinador, no campo os dois falam a mesma língua. E, pelo visto, parece que a minha premonição vai ser confirmada.

Previsão