Situações peculiares na Copa do Brasil

Se Ceará e Fortaleza estivessem na Série A de 2022 como estavam na do ano passado, o clássico-rei de hoje poderia ter concentração exclusiva. Mas as situações são peculiares e requerem um exame criterioso sobre o que pode ser melhor para cada um. O Fortaleza não pode gastar todas as energias logo mais porque terá de guardar oxigênio para domingo, quando enfrentará o poderoso Atlético-MG no Mineirão. Da mesma forma, o Ceará também terá de dosar oxigênio porque recebe no Castelão o Atlético-GO, seu concorrente direto na Série A.

Não dá, portanto, para pensar exclusivamente na Copa do Brasil, mesmo com todos os valores em dinheiro que essa competição paga. O mais sensato será um meio-termo, ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os dois não devem abdicar de uma disputa séria, conforme os mandamentos morais do esporte. Mas podem evitar os exageros que levam à exaustão física e mental. Uma espécie de poupança obrigatória, movida pelas circunstâncias peculiares vividas pelas duas equipes. Há como fazer um jogo bom e responsável, apelando para a rotatividade do elenco. Uma espécie de comedimento, sem abrir mão de, com decência, buscar a vitória.