Santificado ponto do Ceará na Vila

Jogo emocionante. E dramático. Justo empate (1 x 1) para Santos e Ceará. O Santos começou senhor das ações. Aos 10, Marinho, o melhor do jogo, fez 1 a 0. O Ceará demorou a entrar no ritmo. Aos 17, a primeira resposta com Sobral e Vina. Aos 34, Clebão quase marcou. Aos 36, Samuel empatou. No fim do primeiro tempo, Vina ainda teve a chance de desempatar. Desperdiçou. Na fase final, o Vozão experimentou sufoco. O Santos subiu todo. O Ceará errava passes nas saídas de bola. Pressão demais. Ceará melhorou com Saulo Mineiro que entrou bem. Com ele os contra-ataques do Vozão só não foram mortais pela infelicidade de Vina e do próprio Saulo nas finalizações. O Santos também teve suas chances. A melhor delas com Marinho, que obrigou Prass a praticar notável defesa. Ainda houve o gol de Artur Gomes, bem anulado. E assim a indefinição foi até o fim dos nove minutos de acréscimo. O Ceará alternou bons e maus momentos. O Santos, apesar do maior domínio, também teve momentos ruins. O ponto conquistado pelo Ceará na Vila foi santificado pela devoção e empenho do grupo de Guto Ferreira. Muita luta, dedicação e trabalho.

Resultado

Ficou de bom tamanho o empate do Fortaleza com Flamengo no Castelão. Deu fôlego ao técnico Chamusca. Vai para a virada do ano fora da zona de rebaixamento. Passou a ter confiança nas possibilidades. Deve projetar uma reação.

Afago

A declaração do Rogério Ceni, considerando que o Fortaleza tem condições de brigar por vaga na Sul-Americana, é um estímulo significativo. Pode ter sido um afago pela afinidade que ele tem com o clube, mas de grande valia no instante em que o Leão mais precisa de incentivo.

Motivo

Concordo com a opinião do Ceni. Ele disse que o Fortaleza tem condições. E tem. O Fortaleza encarou com altivez o Flamengo. Segurou o time carioca. E mais: nos quinze minutos finais até teve mais iniciativa em busca da vitória. Recomposta a confiança, resta ajustar a pontaria.

Pílulas

Um empate com o Fla, embora na Arena Castelão, é compreensível. Chamusca foi perfeito na proposta, máxime bloqueando os lados, onde o Flamengo trabalha bem. Questão agora é se mostrar superior nos confrontos diretos. Aí mora o perigo.

O Fortaleza terá jogos com Sport, Vasco e Bahia, confrontos diretos. Jogos onde empate e derrota farão o mesmo estrago. Pela ordem, enfrentará Sport, Grêmio, Inter, Santos, Atlético-GO, Atlético-MG, Coritiba, Vasco, Palmeiras, Bahia e Flu.