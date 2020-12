Retomada da confiança tricolor

São boas as possibilidades do Fortaleza quanto à permanência na Série A. Depende apenas de si. Soube segurar um dos melhores times do Brasil, o Flamengo. Modelo tático bem definido. O técnico Marcelo Chamusca, pelo desempenho do Leão, viu aumentar a confiança da torcida. Mantê-lo no cargo foi decisão acertada. Mas, de qualquer maneira, ainda há apreensões. Por exemplo: ganhar do Sport na próxima rodada é uma necessidade. O Sport é concorrente direto. Pergunto: um empate na Ilha do Retiro não seria bom resultado? Aceitável, respondo eu. Mas já está na hora de o Leão reencontrar o caminho da vitória. Verdade que os concorrentes diretos do Fortaleza perderam na rodada passada. Sim, mas o Leão tem de primeiro fazer a parte que lhe cabe e não apostar em fracassos alheiros. Tem de construir sua permanência na Série A por mérito e competência próprios. Assim, na reta final, não dependerá de resultados de ninguém para se garantir da elite nacional. A preocupação de Chamusca somente será reduzia quando sua equipe voltar a assinalar gols. Sem isso, ainda trafegará pelos caminhos da incerteza. Por enquanto houve a retomada da confiança, mas esta terá de ser confirmada nos próximos jogos.

Adversários

Observando os concorrentes diretos do Fortaleza, cheguei à conclusão que nenhum deles tem elenco melhor que o do Leão. Mesmo os dois que estão à frente, caso do Bragantino e do Atlético de Goiânia, não apresentam padrão superior ao time do Pici. Estão numa faixa de equilíbrio.

Clássico

O próximo jogo, diante do Sport na Ilha do Retiro, tem dois fatores que podem levar à extrema dificuldade: qualidade de clássico e a antiga rivalidade entre cearenses e pernambucanos. Deve ser um jogo bastante complicado. Mas é bom frisar: o elenco do Fortaleza é melhor.

Oportunidades

Vina é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no momento. Mas, nos dois jogos recentes, desperdiçou quatro chances que antes conferia com gols: duas no clássico com o Fortaleza em passes de Clebão e duas no jogo com o Santos. A do passe de Lima foi incrível. Hora de caprichar.

Pílulas

O Floresta chega, com muito mérito, às quartas de final na Série D. Agora tem um desafio mais consistente: o América de Natal. O América já disputou a Série A nacional. Tem história e tradição no futebol nordestino.

O time da Vila Manoel Sátiro, apesar de estreante na categoria, tem elogiável planejamento, fator que poderá fazer a diferença. O América tem a experiência. O Floresta, a novidade. Mas, pela campanha, o Floresta tem amplas condições de ficar com a vaga.