Rebaixamento: o fantasma da torcida tricolor

Sofrimento grande. O Fortaleza não consegue encaixar a sequência de vitórias para sair da zona de rebaixamento. Quando a primeira fase do certame começa, todos estão iguais: zero ponto. Quando começa a segunda fase, há vantagem para os que adicionaram boa pontuação. E há grande desvantagem para quem a inicia devendo. O Fortaleza já começa precisando de seis pontos. Isso para sair da zona pela situação atual.

Conseguirá seu intento? Há os que já perderam a fé. E há os que ainda acreditam na reação. No futebol tudo é possível. Entretanto, se continuar com o atual padrão, ficará mais para a queda do que para a classificação. Além de tudo, ainda terá o desgaste de jogos com o Fluminense pela Copa do Brasil. Ora, se já dá sinais de desgaste pelos compromissos com a Série A, imaginem juntando tudo em três dias, ou seja, o Fluminense na quinta-feira no Castelão e o Cuiabá no domingo na Arena Pantanal. Além dos jogos, a viagem longa. Quando o time entra numa fase de descrença, a condição psicológica também sofre forte pressão. O peso da responsabilidade faz com que os jogadores passem a errar passes de três metros. A trave do adversário diminui de tamanho e o goleiro cresce.