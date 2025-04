Primeiras impressões da Série A nacional

O Fortaleza, em casa, estreou com vitória (2 x 0) sobre o Fluminense, vice-campeão carioca. O Ceará estreou com empate, fora de casa, diante do Bragantino (2 x 2). Síntese: o futebol cearense não conheceu derrota na primeira rodada da mais importante competição do país.

Há sempre uma preocupação, máxime quando se faz a comparação entre o nível do Campeonato Cearense e o nível das demais competições. Mas, pelo menos inicialmente, não foi observada uma disparidade muito grande. Claro que somente nas próximas rodadas será possível uma avaliação mais consistente.

Sábado próximo, às 18:30, no Castelão, o Ceará receberá o Grêmio de Porto Alegre. Aí o desafio já será mais difícil. Domingo, no Estádio Maião, o Fortaleza enfrentará o Mirassol. Teoricamente, o adversário do Fortaleza é menos complicado. Mas é bom que se frise: teoricamente.

O principal foco dos times cearenses deve ser a Série A nacional. Mas, claro, cada clube pode eleger as suas prioridades no meio de tantas competições (Libertadores, Copa do Brasil e Copa do Nordeste).

Equívoco

No ano passado, houve um momento em que o Fortaleza deu fortes sinais de que poderia sagrar-se campeão brasileiro da Série A. O Leão estava, sim, em condições de chegar ao lugar mais alto do pódio. Desperdiçou a chance quando, por desejo do Vojvoda, colocou a Sula na mesma prioridade.

Desejo

Vojvoda não havia engolido a derrota, nos pênaltis, diante da LDU, na final da Sula de 2023. Vojvoda queria uma segunda chance na Sula. Trabalhou para isso. Se tivesse optado por priorizar a Série A nacional, teria potencial para sagrar-se campeão. Foi um erro de avaliação dele.

Dificuldade

Estão aí as diversas competições. A Série A nacional é do tipo légua tirana. No estilo pontos corridos, apenas um time do Nordeste conseguiu ser campeão: o Bahia, em 1988. Por aí se vê o quanto é difícil tornar-se campeão brasileiro. O Sport de Recife foi campeão em 1987, mas em uma longa disputa judicial com o Flamengo.

Gildo superou Pelé

Poucas pessoas lembram que, em 1964, o Ceará foi o terceiro colocado na Taça Brasil, eliminado pelo Flamengo na semifinal. Perdeu no PV (1 x 2) e perdeu no Maracanã (3 x 1). O artilheiro da competição foi Gildo, do Ceará, com oito gols. Pelé foi vice-artilheiro, com sete gols.

Conclusão