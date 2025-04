O pênalti assusta os tricolores

Não sei que trauma existe quando o Fortaleza é contemplado com a oportunidade de bater um pênalti. Quero acreditar que a sequência de insucessos, principalmente a perda da Copa Sul-Americana em 2023, motivou uma espécie de medo prolongado e inexplicável.

Lucero perdeu o que bateu domingo diante do Palmeiras. Já agora, diante do Bucaramanga, Deyverson também perdeu a cobrança direta, mas redimiu-se ao marcar o gol, aproveitando o rebote. Está na hora de acabar com tal insegurança dos cobradores de pênalti do Leão.

Fica a impressão de que, no elenco tricolor, todos entram em pânico na hora de cobrar um pênalti. Isso é ruim. Esse tipo de cobrança deve ser encarado com naturalidade. Tudo está a favor de quem vai efetuar a batida. São 7,32m de largura, com 2,44m de altura. O goleiro fica em desvantagem sempre. Logo...

No Leão estão invertendo as coisas: o goleiro adversário agiganta-se na mente de quem vai bater. E as traves parece que diminuem de tamanho, quando o jogador do Leão é autorizado pelo árbitro a fazer a cobrança.

Treinamento

A segurança e a confiança na cobrança de pênalti somente poderão ser alcançadas mediante um treinamento específico. Ficar passando de um jogador a outro a responsabilidade da cobrança dá a impressão de medo, de falta de personalidade, por parte de quem é escolhido para bater.

Nunca perdeu

Foi do Gentilândia e do Fortaleza um jogador que, segundo a lenda, jamais perdeu um pênalti. Seu nome: Célio Bandeira. Atuava como volante. Tinha seus segredos. Dizem que ele colocava a bola no canto, rasteira e com efeito. Não havia goleiro que pegasse. Eu conheci pessoalmente o Célio Bandeira. Era assim mesmo que ele batia.

Perdeu um

Contrariando a lenda, segundo a qual Célio jamais perdeu um pênalti, o ex-goleiro do Gentilândia e do Fortaleza, Pedrinho Simões, afirma que Célio perdeu um pênalti. Pedrinho diz que tem um exemplar do jornal que registrou o fato. Ainda assim, mesmo que Célio tenha perdido um pênalti, seu aproveitamento foi notável.

Especialistas

Eu sei que até os melhores batedores de pênalti do mundo perderam algumas cobranças. É normal. Mas anormal é um time, da grandeza do Fortaleza, intranquilizar-se quando contemplado com tal tipo de cobrança. Já é hora de superar este entrave que há muito vem prejudicando o Leão.

Estudioso

Bem interessante a explicação do goleiro do Palmeiras, Weverton sobre sua especialidade em defender pênaltis. Ele disse que estuda muito a maneira de bater dos jogadores do time que ele vai enfrentar. Sabia tudo sobre Lucero. Os jogadores do Fortaleza deveriam refletir sobre isso.