O Leão não está morto

Começa hoje a Série A nacional, a mais importante competição do país. Nela, o Fortaleza vem tendo destaque, disputando as primeiras posições com os maiores times do futebol brasileiro. Por duas vezes ficou entre os quatro melhores do Brasil, numa prova inequívoca de seu sucesso.

Desde 2019, o Leão está na Série A. De lá até hoje, apenas em 2020 correu o risco de ser rebaixado, pois ficou em 16º lugar, salvo pelo saldo de gols. Nos demais anos, ficou sempre em uma situação confortável. Em 2024, 4º lugar; em 2023, 10º; em 2022, 8º; em 2021, 4º lugar; em 2020, 16º; em 2019, 9º.

No momento há muita preocupação, porquanto a sequência de insucessos quebrou a confiança absoluta antes existente. O time se mostra vacilante, bem diferente do que entrava para ganhar e sabia como ganhar. Jogava com autoridade. Não temia os grandes nem mesmo nas casas deles.

Não obstante a crise, o Fortaleza não está morto. Vojvoda, que também anda muito criticado, é um mestre nas reviravoltas. A qualquer momento acontecerá a retomada. Tem sido assim a história do Tricolor de Aço.

Adversário

No Fluminense, jogadores bem conhecidos do futebol cearense: Samuel Xavier (ex-Ceará), Lima (ex-Ceará) e Hércules (ex-Fortaleza). Na defesa, a presença do veterano zagueiro Thiago Silva que, mesmo com 39 anos de idade, está jogando muito bem. Continua sendo um zagueiro de alta categoria.

Avaliação

O Fortaleza pode ser avaliado sob dois ângulos. Diante dos chamados times grandes do futebol brasileiro, o Leão se agiganta e joga bem. Diante de times menores, costuma sofrer alguns embotamentos. Toda crise é passageira. Já passou da hora de uma boa resposta do Leão.

Mistério

Já quebrei a minha cabeça, na tentativa de descobrir o que há por trás da crise do Fortaleza. Não consegui. São impenetráveis os bastidores do Leão. Ninguém fala nada. É uma equipe hermeticamente fechada. Tão fechada que até as fofocas, tão comuns e velozes, fizeram “stop” no Pici. Silêncio sepulcral.

Confiança

Embora reconheça como grave a atual crise no Fortaleza, a minha premonição é de que o time se reencontrará na Série A nacional. Premonição não tem por base dados concretos. É algo que qualquer pessoa pode sentir ou pressentir. Não tem explicação. Uma nova realidade costuma mexer no inconsciente. Talvez seja assim.

Oportunidade