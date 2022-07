O Fortaleza perdeu a magia e o encanto

Nem acredito no que vejo. Olho e busco o Fortaleza de 2021. Tento encontrar algo de bom que tenha ficado daquele time de belas exibições. Como era bonito ver o Fortaleza jogar. A estreia, diante do Atlético-MG no Mineirão, foi o primeiro recado. Vitória espetacular com dois golaços de Pikachu. No segundo jogo, um show na goleada sobre o Internacional (5 x 1) no Castelão. Aí veio uma sequência de exibições que encantaram o Brasil. No elenco, Felipe Alves, Tinga, Benevenuto, Titi, Ronald, Felipe, Ederson, Jussa, Pikachu, Matheus Vargas, Luís Crispim, Robson, Wellington Paulista, David e Romarinho.

E assim o time concluiu a Série A 2021 em quarto lugar. Hoje, o Fortaleza é vice-lanterna. O que aconteceu? O que provocou a perda da magia e do encanto se, sob o mesmo comando, boa parte do elenco permanece no Pici? Foram embora apenas Felipe Alves, Ederson, David e Wellington Paulista. Nem incluo o Pikachu porque até na rodada passada ele atuou. Só agora sua ausência será sentida. O futebol é assim. Há times que mantêm por mais tempo a harmonia. No caso do Fortaleza, tudo foi rápido demais. Explodiu em 2021. Implodiu em 2022. Se vai recuperar o encanto e a magia, só Deus sabe...