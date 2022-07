O Fortaleza e a esperança libertadora

Tenho conversado com torcedores do Fortaleza. Opiniões divididas entre os que creem ainda numa retomada na Série A nacional e os que já admitem como certo o rebaixamento. A realidade dos números é cruel. Quando se conta o número de pontos, causa espanto o que o Leão tem e o que precisará para escapar. Mas o futebol não vive só de números. Há os imponderáveis. Os concorrentes também poderão cair de produção no returno. Existem sortes e azares que mudam de posição. Os azares estiveram mais para o Pici do que para qualquer outro clube do futebol brasileiro, englobando todas as séries.

Digo e provo: qual time teve um jogador que marcou três gols contra, definindo a derrota de sua própria equipe? Só o Fortaleza com a infelicidade do Jussa. Hoje tem Libertadores. Também na conversa com torcedores do Leão, notei a descrença relativa à possibilidade de vitória tricolor hoje diante do Estudiantes em La Plata. É difícil mesmo. Mas tudo é possível. Se houver vitória do Fortaleza, o salto para as quartas de final será uma nova esperança libertadora. Libertadora também das amarras que estão segurando o Fortaleza na posição de lanterna, na qual ele não merece estar.

Vitória

A vantagem do Estudiantes ao jogar em casa é muito grande. Então, o mais provável é que aconteça a classificação do time argentino. Se tivesse havido uma vitória do Leão aqui, claro que as possibilidades de classificação do Fortaleza seriam palpáveis. Hoje, porém, se o Leão passar, será uma surpresa muito grande porque contrariará a lógica das coisas. Mas pode acontecer sim.

Estranho

Dentro dessas coisas inexplicáveis do futebol, está um fato que eu até hoje não entendi. Como e por qual razão o atacante Renato Kayzer não deu certo no Fortaleza. Ele é reconhecido goleador. Quando chegou, na minha avaliação, superaria Romero. Para minha surpresa, não teve a sequência que merecia. Achei estranho. O Fortaleza precisando de gols e ele na reserva.

Acontece

Na Libertadores também acontecem os resultados imprevisíveis. Em 2003, o Boca Juniors recebeu o Paysandu de Belém no Estádio Bombonera pelas oitavas de final. Mais de 50 mil torcedores lotaram o estádio em Buenos Aires. Boca favorito todo. Resultado: um cearense, cabra da peste, foi lá e acabou com a festa. Iarley fez o gol da vitória do Paysandu. Calou a Bombonera.

Troco

Mais surpresa na Libertadores. O Boca, que perdera em casa para o Paysandu (0 x 1), foi a Belém. Aí, todos pensavam que o Paysandu, jogando pelo empate, eliminaria o time argentino. Para surpresa geral: o Boca venceu o jogo (2 x 4), com show de Guillermo Barros Schelotto, autor de três gols e passe para o gol de Delgado. A Libertadores é assim. Tudo é possível.