Noite das decepções

O futebol cearense poderia ter dado um salto extraordinário. Um duplo saldo. O Ceará poderia ter chegado a 35 pontos. O Fortaleza, a 33. Teoricamente, diante de dois times médios, as possibilidades de triunfo eram palpáveis. Mas, quando a bola rolou, a realidade em campo revelou que as dificuldades seriam maiores. E foram. Tropeços assim trazem um estrago muito grande. Motivo simples: os times cearenses terão de buscar diante das grandes equipes o que poderiam ter alcançado de forma mais simples diante das chamadas equipes médias. Aí tudo se torna mais difícil. No caso do Fortaleza os mesmos erros de finalização, o tropeço na mesma pedra. Aliás, teve dificuldades na transição e nas conclusões. Ainda assim, na fase final houve a chance do desempate com David. Desperdiçou. Tomou castigo. Perdeu o jogo. O Ceará, sem Vina, parece que fica amputado. Não rende a mesma coisa. E, para complicar, também tropeçou na mesma pedra: tomou um gol na reta final. O que seria a noite de decolagens serenas transformou-se na noite dos pousos desastrosos. Que decepção!

Passes

Bergson, David e Osvaldo têm velocidade. Mas não adianta a velocidade se os erros de passe interrompem a sequência das jogadas. É preciso que haja sincronização entre rapidez das ações e os acertos nos serviços. No Fortaleza a afobação tem prejudicado o desenvolvimento de lances que poderiam terminar em gol.

Melhor

O Atlético de Goiânia jogou como se estivesse em casa. Em nenhum momento o Ceará conseguiu impor melhor produção. O comentarista Wilton Bezerra, nas intervenções, deixava claro a sua apreensão com a situação bem à vontade dos visitantes. Parecia antever o que aconteceria no final. Aconteceu. Saulo perde o gol da vitória. Na sequência o Ceará toma o gol da derrota.

Clássico

Impossível antecipar alguma coisa sobre o clássico Fortaleza x Ceará no próximo domingo. O Fortaleza tem ampliadas as pressões que aumentaram muito após o insucesso em Bragança Paulista. Mas o Ceará também passa a submeter-se a maiores exigências, já pelo fracasso em casa diante de um time médio. Muito parecida a cobrança sobre os rivais.

Pílulas

Quem salvou o fim de semana no futebol cearense foi o Floresta. A passagem para as oitavas de final da Série D animou o grupo. A forma como conseguiu o empate com o Itabaiana, após estar perdendo por dois gols de diferença, revelou personalidade e perseverança.

No futebol cearense dois times ostentam o título de campeão brasileiro da Série D. O Guarany de Sobral foi campeão dessa categoria em 2010, após cumprir bela campanha. Em 2018 foi a vez do Ferroviário, que ganhou o título de forma brilhante. Vamos lá, Floresta.