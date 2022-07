Momentos de incerteza no futebol cearense

Momentos de incerteza rodam o futebol cearense. O Fortaleza está na lanterna da Série A e o Ceará está a um ponto da zona de rebaixamento. A 15ª rodada já foi embora. Faltam quatro rodadas para o fim do turno. Na segunda volta do certame, tudo ficará mais complicado. Contemplo um cenário, onde ronda o pessimismo. Há um embaralhamento mental porque coisas inauditas e contraditórias estão acontecendo ao mesmo tempo. Fortaleza e Ceará ganharam status internacional. E, por mais paradoxal que pareça, realizam diante dos desafios estrangeiros muito mais que suas obrigações domésticas. Comumente deveria ser o contrário. O caso do Fortaleza parece algo sobrenatural. Os gols tomados nos últimos minutos não encontram explicação. Já o Ceará engatou a marcha à ré no instante em que fez um pacto com o empate. Uma parceria extremamente prejudicial porque dá a impressão que está indo para frente ao faturar um ponto, mas, na verdade, vai ficando para trás. Uma espécie de viagem de volta que, se não for barrada a tempo, poderá seguir o mesmo roteiro que baianos e pernambucanos utilizaram no ano passado. Os fantasmas também chegaram a Porangabuçu.

Sem explicação

É lógico que, com relação à Copa Sul-Americana, não há medos nem fantasmas. O Ceará está excelente. E exatamente por isso a perplexidade diante das contradições alvinegras. Um contraste onde o bem e o mal, o certo e o errado, convivem com a mesma equipe, sem saber a razão por que, se é aqui desce, se é lá fora sobe. Até para explicar fica difícil.

Segunda divisão

Tenho minhas simpatias pelo Vasco da Gama. Acompanho o Vasco desde 1957, quando o grande Bellini já era o capitão. Hoje acompanho o Vasco na Série B. Vi sua derrota para o Novorizontino e vi parte do empate com o Sport no Maracanã. Amigos, com todo respeito, aguentar a segundona é dose. É diferente demais.

É dose!

Espero que entendam o que eu quero dizer. Não consigo ver os times cearenses de volta à Série B nacional. Não consigo assimilar alguma viagem de volta. Não se trata de cuspir no prato em que se comeu durante tanto tempo. O Ceará passou anos a fio na Série B. O Fortaleza também, além de oito anos na Série C. Mas será difícil aceitar tal retrocesso. Que não aconteça, pois.

Acomodação

Não se trata de soberba esta postura de não querer cair para a Série B. Ninguém quer. Se algum cair, claro que tudo se acomoda. Aliás, até se caírem os dois. Acomoda-se também. Pernambucanos e baianos que o digam. Querem testar o que eu digo? Vejam alguns jogos da segundona. Vocês entenderão melhor as minhas colocações.