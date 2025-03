Mais uma vez dois gigantes na decisão

Sem surpresas. Mais uma vez Ceará e Fortaleza vão, em duas partidas, decidir o título do certame estadual de 2025. Desde 1996, o título vai ou para Porangabuçu ou para o Pici. Mas, neste período de 29 anos, nem sempre a decisão foi entre os dois. Em 12 oportunidades, um dos maiores rivais ficou fora da decisão.

Anos em que a decisão não foi entre Fortaleza e Ceará:1996, Ceará x Ferrão; 1998, Ceará x Ferrão; 1999, Ceará x Juazeiro; 2003, Fortaleza x Ferrão; 2005, Fortaleza x Icasa; 2007, Fortaleza x Icasa; 2008, Fortaleza x Icasa; 2011, Ceará x Guarani-J; 2013, Ceará x Guarany-S; 2016, Fortaleza x Atlético; 2017, Ceará x Ferrão; 2022, Fortaleza x Caucaia.

Nestes últimos 29 anos, Ceará e Fortaleza decidiram entre si 17 campeonatos. O Fortaleza ganhou dez. O Ceará ganhou sete. O Leão conquistou os títulos de 2000,2001, 2004,2009, 2010, 2015, 2019, 2020, 2021 e 2023. O Ceará sagrou-se campeão em 1997, 2002, 2006, 2012, 2014, 2018 e 2024.

Contando de 1996 até hoje, o Fortaleza ganhou 16 títulos. O Ceará ganhou 13. A decisão de 2025 começa no dia 15 de março. O jogo final será no dia 22 de março.

Estatística

Esqueçam as estatísticas ou tudo que se refira aos jogos mais recentes entre Ceará e Fortaleza. A decisão tem contornos próprios. Há um hiato entre tudo o que houve no transcorrer do campeonato e o que haverá na fase final. As emoções são diferentes. A pressão é diferente.

Dificuldades

Foi possível observar o quanto uma decisão de vaga altera o comportamento das equipes. O Ferroviário, mesmo com um elenco limitado em relação ao elenco do Fortaleza, por pouco não levou a decisão para os tiros livres da marca do pênalti. Perdeu ao sofrer um gol aos 47 minutos do segundo tempo.

Bravo

O Ferroviário fez uma campanha de recuperação. Começou mal nos primeiros jogos do certame. Perdeu os dois primeiros jogos e empatou o terceiro. Somente obteve a primeira vitória na quarta rodada. Mas ganhou força, a ponto de incomodar o Fortaleza, time que tem o melhor e mais caro elenco do futebol cearense.

Menção

O Maracanã também merece uma menção especial. Foi o segundo colocado na fase de Grupos, ficando atrás apenas do Ceará. O técnico Júnior Cearense conseguiu extrair o máximo da sua equipe. Não deu no confronto direto com o Vozão, máxime após sofrer 3 a 0 no jogo ida. Fez o que estava ao seu alcance.

Conclusão