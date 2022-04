Mais um troféu a caminho do Pici

Começa hoje a decisão do Campeonato Cearense de Futebol 2022. Mais uma vez o Fortaleza é favorito absoluto. Mesmo com todo respeito ao Caucaia, que chegou com muito mérito à decisão do certame, é grande a diferença de estrutura, de elenco, de cofre, a favor do Leão. Além disso, Caucaia parou de jogar em competição oficial desde 12 de março, quando, com um empate no Morenão diante do Iguatu, garantiu sua presença na fase final. Depois disso, o Fortaleza seguiu disputando outras competições, enquanto o Caucaia ficou sem programação. As consequências dessa paralisação poderão ser terríveis para o Caucaia. A falta de ritmo, creio, será a principal. De qualquer forma, estão aí os dois para os confrontos. O futebol é fantástico porque não comporta antecipação de resultado. O maior exemplo aconteceu no atual Campeonato Cearense: a eliminação do Ceará pelo modesto Iguatu. Ninguém poderia acreditar que tal fato viesse a acontecer, principalmente porque em dois jogos. Aconteceu. Zebra tão monumental fez o Leão ligar as sirenes de alerta. É encarar o Caucaia com o devido respeito, embora todos os sinais indiquem o favoritismo do Fortaleza.

Passeio

Havia certa preocupação no Fortaleza, haja vista a sequência de quatro derrotas consecutivas. Entretanto, a goleada sobre o Vitória de Salvador devolveu a autoconfiança e a autoestima aos tricolores de aço. Pouco importa a fragilidade dos baianos. Ao Fortaleza importou a forma como se comportou e que devolveu ao grupo a certeza de melhores dias.

Campanha



Caucaia teve arrasadora participação na primeira fase do Campeonato Cearense. Somou 30 pontos e o primeiro lugar da fase de grupos, fato que o remeteu de forma direta para a semifinal. Sua campanha superou a campanha do Ferroviário, que começou a competição como favorito. Os destaques foram os atacantes Vanderlan e Vitinho. Cada um marcou cinco gols.

Confiança

A vitória do Ceará sobre o Tombense mostrou o quanto Vina é importante. O próximo desafio na Sul-Americana será terça, 26, no Paraguai diante do lanterna General Caballero. O Ceará é líder do grupo G. O nome do time é em homenagem ao militar Bernardino Caballero de Añasco y Melgarejo, herói paraguaio cujo corpo está sepultado no Panteão Nacional em Assunção.

Alta velocidade

Começa amanhã no Autódromo Virgílio Távora o Campeonato Cearense de Automobilismo (Marcas e Superturismo) 2022. O presidente da FCA, Lutiane Dantas Soares, cuidou dos mínimos detalhes. As provas, sábado e domingo, serão transmitidas ao vivo pelo canal da FCA no Youtube. A nova dupla, Victor Hannover (narrador) e Robério Lessa (comentarista), garante trabalho de alto nível.