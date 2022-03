Lideranças cearenses em jogo na Copa do Nordeste

Fortaleza e Ceará voltam a campo. O Leão vai ao Estádio Lindolfo Monteiro em Teresina, onde enfrentará o Altos. O Ceará recebe no Castelão o CSA, que está coladinho no Fortaleza no Grupo A. A diferença é de um ponto só. Por via indireta, o Vozão pode até segurar o principal perseguidor do Leão. As circunstâncias dos dois jogos são bem diferentes. O Ceará jogará no estádio padrão FIFA, com todas as excelências advindas daí. O Fortaleza vai ao Estádio Lindolfo Monteiro, praça esportiva modesta, que foi o principal templo do futebol em Teresina, antes da construção do Estádio Albertão. O Altos, adversário tricolor, faz campanha razoável. Está em oitavo lugar. Costuma dar muito trabalho aos visitantes. Teoricamente, o Fortaleza é favorito, mas é melhor deixar para lá tal condição. Já o CSA, adversário alvinegro, faz boa campanha. Previsão de um jogo equilibrado. Momento muito bom para o Vozão, em caso de vitória, ir fazendo esquecer as mágoas que ficaram pela eliminação sofrida diante do Iguatu. As vitórias são como água na fervura: abafam as crises. Seria, então, a segunda vitória consecutiva do Ceará. Tudo o que o presidente Robinson de Castro deseja para retomar a tranquilidade em Porangabuçu.