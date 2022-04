Libertadores, caminho para o mundial de clubes

Hoje, um fato inédito: o Fortaleza estreia na segunda mais importante competição continental. A mais importante é a Champions League. Vejam que saldo fantástico deu o Leão. Em 2016, humilhado na Série C. Em 2017, subiu para a Série B. Em 2018, subiu para a Série A. Em 2019, ganhou vaga na Sul-Americana. Em 2021, ganhou vaga na Libertadores. E aí está o Leão pronto para a estreia. Trajetória fantástica. O processo de recuperação do Fortaleza começou com Luís Eduardo Girão, hoje senador da República. Teve continuidade com Marcelo Paz, que segue belíssimo trabalho na presidência. No campo, o treinador Rogério Ceni foi quem revolucionou o Pici. O técnico Vojvoda, embora com seu estilo próprio, deu sequência ao trabalho vitorioso de Rogério Ceni. Assim, o Fortaleza alcançou um objetivo que, há poucos anos, parecia impossível. Agora vem a pergunta fundamental: estará o Leão preparado para desafios tão elevados? Bom, minha resposta é simples: se foi o quarto melhor time do Brasil em 2021, como não terá potencial para competir na Libertadores? Claro que tem. Agora, é natural que passe por dificuldades pela falta de experiência nesse tipo de disputa. Mas tudo na vida é um aprendizado.

Participante

A realidade mostra que, a princípio, o Fortaleza se posiciona como coadjuvante. Pensar no título agora é utopia. É como pensar no título de campeão brasileiro da Série A. Não é possível ainda. O propósito é fazer uma campanha digna. Não há cacife, pelo menos no momento, para se imaginar capaz de sagrar-se campeão da Libertadores da América.

Repercussão

A estreia vitoriosa do Ceará na Copa Sul-Americana tem repercutido. Mas há que se levar em conta alguns aspectos. Os mais exigentes, não gostaram da produção, apesar da vitória. Ao mais flexíveis observaram a questão da estreia dupla, ou seja, do time e do treinador. Exigir perfeição em situação assim não tem cabimento.

Aspecto positivo

Amigos, a vitória do Ceará não foi diante de um time qualquer. Foi diante do Independiente de Buenos Aires, a terceira força do futebol argentino. O resultado tem grande significado. Em vista do que o alvinegro passou, ou seja, eliminações diante do Iguatu e do CRB, ganhar do Independiente representa caminho aberto para uma retomada.

Estreia