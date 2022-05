Ganhar na Série A é questão de honra

O futebol tem seus segredos, seus fantasmas, suas misérias, seus mistérios. São coisas tão esquisitas que nem os mais experientes e veteranos comentaristas conseguem decifrar. Nem as bruxas, se é que existem. Nem os feiticeiros. Todos os cronistas, de Norte a Sul, de Leste a Oeste deste país, afirmam que a lanterna, ocupada pelo Fortaleza, é injusta. Acrescento: injusta e inacreditável. Pelo que o time vem jogando, o Leão merecia estar no mínimo na faixa intermediária. Contratou homens especialistas na feitura de gols. Investiu em Silvio Romero. Investiu em Renato Kayzer. Tem Robson. Tem Depietri. Tem Moisés. Não é a primeira vez que o Fortaleza sofre os infortúnios ditados por algo sobrenatural. Quantas vezes na Série C, favorito, melhor que os concorrentes, perdeu dentro de casa a vaga para Série B, enfrentando times reconhecidamente inferiores? Foram oito anos. Ali também parecia trama tenebrosa, urdida no além. Há quem não acredite nas colocações fantasmagóricas. Respeito. Mas é incrível como um time, vencedor contumaz, transforma-se numa equipe perdedora perene. Há vozes vindas de todos os lugares. E, em coro, suplicam: uma vitória, pelo amor de Deus. Questão de honra.

Vitória

O clamor por vitória é na Série A nacional, onde o time vai muito mal. O Fortaleza está prestes a garantir uma vaga na etapa seguinte da Copa Libertadores da América. O time está bem na Copa do Brasil, onde avançou para as oitavas de final. Somente na Série A existe um entrave invisível, bloqueando todas as investidas tricolores. Estranho.

Orgulho

Quando o Campeonato Brasileiro começou, o Estado do Ceará revelou seu orgulho de ser o único no Nordeste a ter representantes na Série A nacional. Viu o despencar da Bahia e de Pernambuco. Já agora, com sete rodadas realizadas, embora Ceará e Fortaleza tenham uma rodada a menos, os dois estão exatamente nas duas últimas colocações. O orgulho deu lugar a muitas preocupações.

Alerta

Há tempo não víamos um iniciar tão difícil quanto agora. Para que os dois comecem a reagir, visando a sair da zona de rebaixamento, será preciso uma série de resultados imediatos. O Ceará terá de ganhar do São Paulo no Morumbi, sábado, às 19 horas. O Fortaleza terá de ganhar do Juventude sábado, às 20:30, no Castelão. O desafio alvinegro no sábado é bem complicado.

Tempo