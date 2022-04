Fortaleza entre o tudo e o nada na Libertadores

Campeão do Nordeste de 2022. Tetracampeão cearense de 2022. Quarto melhor time do Brasil em 2021. Tudo isso é o Fortaleza. Aí, na Copa Libertadores da América, o Leão é o lanterna. Algo está dando errado. Um contraste completo que terá de ser quebrado já a partir de hoje, diante do Alianza de Lima. A meu juízo, não há explicação. Na estreia, quando enfrentou o Colo-Colo do Chile no Castelão, o Fortaleza se mostrou tímido, ansioso demais. Fez um primeiro tempo muito ruim. Perdeu o jogo (1 x 2). Na segunda rodada, o Fortaleza foi derrotado pelo River Plate, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mais uma vez o Fortaleza jogou mal. Perdeu para o River (2 x 0). Síntese: o verdadeiro futebol do Fortaleza ainda não estreou na Copa Libertadores. Até o presente momento, não foi apresentado ao grande público sul-americano o futebol que encantou e surpreendeu os brasileiros no ano passado. Em sentido figurado, o Fortaleza ainda não estreou na Libertadores. Esteve em campo duas vezes. Jogou duas partidas. Mas não o Fortaleza vibrante, insinuante, intensivo, incisivo, ao estilo de Vojvoda. É o Fortaleza que gostaria de ver em campo esta noite.