Fortaleza em busca de mais um tetra

O feito do Iguatu, que eliminou o Ceará, serviu de alerta ao Fortaleza. No Pici, hoje a pregação é contra o traiçoeiro “já ganhou”. Todo respeito ao Pacajus. Nem pensar em favoritismo do Leão. O pensador romano Horácio já dizia: “Quando a casa do vizinho está pegando fogo, a minha casa está em perigo”. O argentino, Juan Pablo Vojvoda, viaja no pensamento de Horácio. Diabo é quem brinca com Pacajus depois que a zebra pegou o Ceará no Morenão em Iguatu. Verdade é que o Fortaleza teve a felicidade de fazer os dois jogos no Castelão. Não experimentou a dificuldade de ter de viajar para atuar num estádio menor. O comentarista Wilton Bezerra não pegou carona na frase de Horácio. Preferiu viajar no popular mesmo: “Macaco velho não bota a mão em cumbuca”. No comentário que fez na Verdinha, disse que o que houve em Iguatu fez redobrar os cuidados e atenções no Pici. Também embarco na canoa do macaco, ou seja, não boto a mão em cumbuca, mas não custa nada uma fezinha como quem aposta no jogo do bicho. Todo respeito ao Pacajus, que merece. Mas, se o Leão for eliminado, o futebol cearense terá sido alvo do maior tsunami de todos os tempos.