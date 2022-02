Fortaleza e Ceará entre a realidade e a ilusão

Antes do início da Copa do Nordeste, a impressão era de que o Fortaleza e o Ceará, únicos times da região integrantes da Série A nacional, logo demonstrariam sua superioridade diante dos concorrentes. Agora, com cinco rodadas realizadas, há indicativos de que a situação será mais complicada. O empate do Fortaleza com o Náutico (2 x 2) em Recife e o empate com o Botafogo (1 x 1) em João Pessoa revelaram senões inquietantes. No primeiro, falhas pontuais na defesa; no segundo, o calor que o Botafogo deu no primeiro tempo. Em nenhum momento a lembrança do time do Vojvoda, agudo, dominador, intensivo. O Ceará também experimenta situação parecida com a do Fortaleza, ou seja, dois empates nos dois últimos jogos. Contra o Sampaio Corrêa, o Ceará deixou a desejar. Contra o Sport, mereceu ganhar pelo primeiro tempo que fez. Na fase final, nem tanto. Portanto, as ilusões de uma superioridade significativa dos cearenses vão cedendo espaço a uma visão mais crítica. Continuam com melhor estrutura e elencos com opções mais adequadas, mas isso na teoria. Na prática, as vantagens não são observadas na medida esperada. Tudo isso serve de alerta geral.