Emoções e fatos incríveis até o fim da Série A

Faltam oito jogos para terminar a Série A. Nesta reta final, muitas surpresas ainda acontecerão. Há, porém, situações que dificilmente serão alteradas: a do líder, Atlético-MG, e a do lanterna, Chapecoense. Não estou dizendo que o Atlético já é campeão. Não é isso. Mas reconheço que as suas possibilidades de título são bem significativas. Hoje, entro de férias (trinta dias). Quando acontecerem as definições, eu ainda estarei como mero contemplador, longe do jornal, do rádio e da televisão. Então, o que exponho a seguir é mais premonição que embasamento técnico. Gostaria de ver 2022 chegar com os dois cearenses numa boa: o Fortaleza na Copa Libertadores e o Ceará na Copa Sul-Americana. Sinto-me conduzido por uma espécie de guia da esperança, que dita cada palavra aqui colocada. Há alguns anos, sonhar com Fortaleza e Ceará na elite nacional era utopia pura. Hoje, Fortaleza e Ceará estão juntos na elite nacional. Sendo assim, sonhar com o Fortaleza na Libertadores e com o Ceará na Sul-Americana não é nenhum despropósito. Todos os times experimentarão êxitos e tropeços. Então, daqui ao fim do campeonato, fatos incríveis e emoções profundas irão acontecer. Tudo será possível.

Ausência

Por mais paradoxal que pareça, é na ausência que mais se nota presença de determinados jogadores. Caso específico de Yago Pikachu e Lucas Crispim. Na ausência deles diante do Corinthians, a necessidade de suas presenças saltou aos olhos de todos. E daí vem a preocupação: até quando o Fortaleza deles dependerá para voltar ao padrão garantidor de novas e importantes vitórias?

Apertos

Nestas oito rodadas que restam, haverá time da zona de rebaixamento batendo em time do G-4. Haverá time grande assustado diante dos menores. E haverá menores que se agigantarão como no dizer dos profetas. O desespero contra o rebaixamento é um complicador palpável e previsível. Mesmo assim, sendo previsível, ainda há grandes que se engasgam.

Natural apreensão

É comum a torcida do Ceará ainda sentir apreensão diante dos próximos desafios. Mas é preciso observar que os concorrentes também estão nas mesmas águas agitadas. A turbulência é generalizada. Ruim mesmo é para quem, no momento, está na zona maldita ou nas proximidades dela. Como estarão as torcidas do Sport, Juventude e Grêmio? A Chape só falta a certidão de óbito.

Leão de Ouro

Amanhã, às 20hs, na Rua Frei Mansueto, 1560, o jornalista Sílvio Carlos será agraciado com o “Troféu Leão de Ouro”, reconhecimento do Fortaleza ao trabalho que Sílvio realizou e que resultou no notável crescimento da torcida. Sílvio foi presidente do Fortaleza em 1982 e 1985, sendo campeão cearense nos dois mandatos. A iniciativa é de um grupo de tricolores. Homenagem Justa.