Em busca de um fazedor de gols

O pé que balança a rede. O peito de aço. O interplanetário. O beija-flor. O demolidor. Dinamite. O brocador. O rompedor. O fazedor de gols. Sei lá mais quantas denominações para a posição de centroavante. Especialista assim é difícil de encontrar disponível no mercado da bola. A maioria está muito bem empregada. Quando um fica livre, caso do Gilberto ex-Bahia, aí chove comprador nacional e internacional. Há quem admita jogar sem um centroavante fixo. Há os que adotam até modelos sem centroavante. Seja como for, ainda perdurará por muito tempo a figura do “Camisa Nove”. O Ceará tem cuidado de resolver a questão. Não sei quantos atletas já tentaram ganhar de vez a condição de titular na posição. O requisito principal, absoluto, é assinalar muitos gols. Se assim não for, não se estabelece. Até hoje, Gildo é o maior ídolo do Ceará em todos os tempos porque é o recordista de gols com a camisa nove do Vozão. Depois dele, Sérgio Alves. O trono está vazio em Porangabuçu. Poucos atletas corresponderam na medida certa. Os atacantes mais recentes que alcançaram êxito na função de centroavante do Ceará foram Mota, Magno Alves e Arthur Cabral. Depois deles, vacância absoluta.

