Em busca de Fortaleza e Ceará

Foco no nosso “manjadinho”. Hoje, já saberemos quem irá enfrentar o Fortaleza na fase semifinal. No PV, às 16:30, o favorito Ferroviário enfrentará o Tirol no jogo de volta. Como venceu a primeira partida, o Ferrão, com um simples empate, passará para a fase seguinte.

Gosto de explicar que favorito não é certeza de classificação. É um indicativo de vantagem. É bom lembrar que, na reta final do jogo de ida, o Ferroviário sofreu forte pressão. Garantiu a vitória, mas experimentou sério desconforto. Portanto, não tem nada definido. Vaga aberta.

Amanhã, saberemos que irá em busca do Ceará na semifinal. Às 16 horas, no Estádio Prefeitão, em Maracanaú, o Maracanã receberá o Horizonte. O Maracanã também é favorito, com dupla vantagem: além de jogar em casa, garantirá a vaga com um simples empate. A vantagem é boa, mas também não tem nada definido.

Nos jogos de ida, houve equilíbrio. Prova disso está na mínima diferença do placar: Horizonte 2 x 3 Maracanã e Ferroviário 2 x 1 Tirol. Portanto, há favoritismo de Maracanã e Ferroviário, mas a margem é muito pequena.

Três jogos

Se o Ferroviário eliminar o Tirol, enfrentará duas vezes o Fortaleza pela fase semifinal do Campeonato Cearense. E ainda terá de enfrentar o Fortaleza pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Se assim for, haverá Ferroviário x Fortaleza nos dias 2 e 8 de março pela semifinal local e no dia 5 de março pela Copa do Nordeste.

Destaques

O grande nome do Ferroviário é o atacante Ciel (Jociel Ferreira da Silva), que completará 43 anos de idade no dia 31 de março próximo. Veterano eficiente. Artilheiro sempre. Mas há dois jogadores que estão se destacando muito no time coral: Jeffão e Allanzinho.

Curiosidade

Tenho a impressão de que, no atual futebol brasileiro, Ciel é o jogador mais velho em atuação na Série A dos certames estaduais. Magno Alves, que interrompeu a sua aposentadoria e voltou a jogar, tem 49 anjos, mas na Série B do Campeonato Cearense. Magno está no Atlético-CE ao lado de seu filho, Pedrinho.

Exceção

O zagueiro do Ferroviário, Jeffão, continua na disputa pela artilharia do Campeonato Cearense. Embora sendo zagueiro, segue com três gols, ao lado dos atacantes de Lucero (Fortaleza), Pedro Henrique (Ceará) e Tico Baiano (Horizonte). Se Jeffão fizer um gol hoje, assumirá a liderança isolada da artilharia cearense.

Ótima notícia