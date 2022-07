Do Castelão ao Pantanal, haja preocupação

O fim de semana será de muitos desafios para o futebol cearense. Na Série A, as maiores preocupações são com o Fortaleza. O Leão terá de iniciar a mais importante reação dos últimos tempos. Na berlinda, a capacidade de reabilitação tricolor diante dos variados obstáculos. Serão 19 jogos. O primeiro, na Arena Pantanal, diante do Cuiabá. O mesmo Cuiabá que, na estreia do Campeonato Brasileiro, ganhou do Fortaleza (0 x 1) no Castelão. A derrota foi uma espécie de aviso, dando conta de que algo errado já estava acontecendo no Pici. Pelo visto, aviso ignorado, pois o Fortaleza afundou, até chegar à lanterna.

Nada melhor que começar a reação, dando o troco exatamente no time que aqui o venceu. Com relação ao Ceará, o cenário é exatamente o contrário: quem terá de dar o troco é o Palmeiras, pois perdeu para o Vozão em plena Allianz Arena. Aliás, a meu juízo, foi a melhor apresentação do alvinegro. Engoliu o Palmeiras, na própria casa palmeirense, alcançando os três pontos iniciais. Depois tudo mudou: o Palmeiras somente subiu; o Vozão, oscilou. O Palmeiras assumiu a liderança; o Ceará visitou a zona de rebaixamento. Contraste nos caminhos. A diferença favorável ao Palmeiras é de 15 pontos.