Destino tricolor no Maracanã

O futebol é fantástico porque não permite derrotas antecipadas. Pelas atuais circunstâncias, vendo o Fortaleza na lanterna da Série A, como alguém pode acreditar numa vitória tricolor diante do poderoso Flamengo amanhã no Maracanã? Ninguém acredita. A lógica é assim: vitória do Flamengo. Então cabe ao Fortaleza entrar como franco atirador. Não tem que se preocupar. Passa a responsabilidade para o lado de lá. Passa a obrigação para o Flamengo diante dos seus milhares de torcedores. Portanto, se houver derrota tricolor, já será o esperado. Uma derrota do Fortaleza apenas confirmará as previsões. O bom é porque nem sempre a lógica prevalece. Não raro, ela some entre as brumas das incertezas futebolísticas. Pego o mote do clássico passado. O Fortaleza, quando foi para o segundo tempo, estava com um jogador a menos. A impressão era de que o Ceará, com um jogador a mais, engoliria o Leão. Foi o contrário. O Fortaleza tomou conta do jogo. Teve até chances para virar com Silvio Romero e Moisés. Não descarto a possibilidade de vitória do Fortaleza. É difícil. Sei. Mas um dia a má fase terá de terminar. E não existe palco melhor que o Maracanã para celebrar uma retomada.

Tarefa alvinegra

Hoje, a missão do Ceará é difícil. Primeiramente, restou provado o cansaço do Ceará no segundo tempo do clássico-rei. Sentiu o desgaste de uma temporada fora, onde teve de enfrentar o Santos em Barueri, o Independiente em Buenos Aires e o São Paulo no Morumbi. Ao chegar, pegou logo o clássico com o Fortaleza. Foi esforço demais. Como estará fisicamente para encarar o Coritiba?

Preocupação

O Vozão terá de administrar energias diante de uma equipe que vem fazendo ótima campanha. O Coritiba está no G-4, com o mesmo número de vitórias do Palmeiras (1º), Atlético-MG (2º) e Corinthians (3º). Não vi ainda o Coritiba jogar, mas os indicadores mostram a eficiência da equipe comandada por Gustavo Morínigo.

Qualidade

O futebol do Ceará tem experimentado um progresso significativo nos últimos jogos. Importante a volta de Fernando Sobral, o homem de quatro pulmões. Importante o retorno de Mendoza, que está numa fase excepcional. Importante a confiança retomada pelo atacante Clebão, que deu a volta por cima.

Festa