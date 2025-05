Copa do Brasil: adeus às ilusões

Recapitulando a participação dos clubes cearenses na Copa do Brasil de 2025, é possível detectar quão pífia foi. A campanha do Fortaleza foi triste. O Leão estreou apenas na terceira fase. E da terceira fase não passou. E mais: diante de um time modesto como o Retrô de Pernambuco. Terrível decepção.

O Ferroviário foi eliminado na primeira partida. Empatou com o Maracanã: 1 x 1. Na decisão por pênaltis, foi derrotado (5 x 4). O Maracanã seguiu e, na segunda rodada, empatou com o Ceilândia (0 x 0), mas venceu na decisão por pênaltis (4 x 3). Na terceira rodada, foi eliminado pelo Internacional. Perdeu os dois jogos.

O Ceará eliminou o Sergipe na primeira rodada. Venceu em Aracaju (0 x 2). Na segunda rodada, eliminou o Confiança. Empatou (2 x 2), mas, na decisão por pênaltis, o Ceará venceu (3 x 0). Na terceira rodada, o Ceará perdeu os dois jogos para o Palmeiras: 0 x 1 no PV e 3 x 0 no Allianz Parque.

Foram campanhas bisonhas. O Ferroviário fez apenas um jogo. E o Fortaleza, apesar de ter entrado apenas na terceira rodada da competição, jogou apenas duas vezes. Adeus às ilusões.

Nordeste

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Nordeste do Brasil estará representado pelo Retrô de Pernambuco, o CRB de Alagoas e o CSA, também de Alagoas. Foram as surpresas. O CSA eliminou o Grêmio em Porto Alegre. O CRB, em casa, eliminou o Santos, com Neymar e tudo. O Retrô fez bonito diante do Fortaleza.

Os demais

Estão nas oitavas de final da Copa do Brasil: Vasco, Fluminense, Bahia, Botafogo-RJ, Internacional, Athletico-PR, Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians e Bragantino. Quatro do Rio. Quatro de São Paulo. Dois de Minas. Dois de Alagoas. Um de Pernambuco. Um do Rio Grande do Sul. Um da Bahia. E um do Paraná.

Carência

O futebol cearense está precisando de um título maior, mais expressivo. O de campeão brasileiro da Série A ainda é utopia. Ganhar o título da Copa do Brasil é o caminho mais curto. O Fortaleza foi vice-campeão da Taça Brasil em 1960 e 1968. O Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil de 1994.

Títulos

A Bahia é o estado do Nordeste que possui os títulos mais importantes. O Bahia foi campeão da Taça Brasil de 1959 e campeão brasileiro em 1988. O Vitória de Salvador foi vice-campeão brasileiro em 1993. Pernambuco tem dois títulos nacionais com o Sport: o campeonato brasileiro de 1987 e a Copa do Brasil de 2008.

Artilheiros

Apenas dois jogadores que atuavam no futebol cearense foram artilheiros do Campeonato Brasileiro. O atacante do Fortaleza, Bececê, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro (Taça Brasil) de 1960, com sete gols. E Gildo, do Ceará, artilheiro do Campeonato Brasileiro (Taça Brasil) de 1964, com oito gols.