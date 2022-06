Consolidação da esperança tricolor

A espetacular vitória do Fortaleza sobre o Flamengo no Maracanã ainda repercute. Há muito o Leão de Aço, pela produção, já se fazia merecedor de resultados positivos. O futebol, porém, tem suas armadilhas. Não se concebe um time, com potencial elevado como Fortaleza, ocupar a última colocação. Teria, no mínimo, de figurar na faixa intermediária. Mas sair disso será questão de tempo. Há, porém, a necessidade de não perder o encanto adquirido no lendário estádio do Rio de Janeiro. Terá que dar sequência. Não pode deixar quebrar, com algum novo tropeço, o que sua alma, coração e vida construíram diante do time de maior torcida do Brasil.

A vitória sobre o Flamengo é plataforma para alavancar e trazer de volta ao presente o notável Fortaleza de 2021, altivo, vencedor, tenaz, confiante, incisivo, respeitado. Importante agora é concentrar as baterias no que vem. O Goiás é um time perigoso. Andou complicando a vida de alguns times grandes: ganhou do Santos, empatou com o poderoso Atlético-MG e empatou com o poderoso Palmeiras. E mais: perdeu para o Flamengo no Maracanã, mas deu trabalho. Então, já se sabe que derrotá-lo aqui na quinta-feira será tarefa delicada. Alerta dado.