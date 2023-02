Ceará: ou faz sério ou desativa

Chega de chacota. O futebol feminino do alvinegro cearense tem causado vexame nacional. Não faz muito, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela Supercopa Feminina, perdeu para o Flamengo por 10 a 0. Aí imaginaram que teria sido um caso isolado. Um daqueles dias em que tudo dá certo para um lado só. Mas não foi. Veio a estreia pela Série A nacional. Novo vexame: perdeu para o Corinthians por 14 a 0. São 24 gols sofridos em dois jogos. Nenhum gol marcado. Uma humilhação inaceitável.

O Ceará Sporting Club tem um nome a zelar. Há um descaso absoluto por parte do alto comando. Estão expondo um grupo de jovens a situações ridículas. Cada jogadora tem um ideal. Certamente, como todas as atletas de outras modalidades, também movidas a sonhos de realização pessoal. Certamente, sonhos inspirados no exemplo de Marta Vieira da Silva, a notável brasileira, seis vezes eleita a melhor jogadora de futebol do mundo. Quem sabe, inspiradas também na notável jogadora Formiga (Miraildes Maciel Mota), exemplo de longevidade no futebol. Digo com sinceridade aos dirigentes do Ceará: se não querem levar a sério o futebol feminino, é melhor desativar de vez. Basta de humilhação.

Profissionalismo

Há muito tempo o futebol feminino deixou de ser amador. Agora é coisa séria. Então, que o Ceará cuide de fazer tudo com a seriedade devida. As duas goleadas acachapantes mostram a fragilidade de um grupo totalmente despreparado para enfrentar o padrão das competições interestaduais. Isso respinga na imagem do clube como um todo.

Provérbio

Há uma velha máxima que diz: quem não pode com o pote não pega na rodilha. Pronto. Está na hora de uma definição. Se o Ceará ainda pretende continuar nas disputas do futebol feminino, que o faça com extrema responsabilidade. Que faça o devido investimento, capaz de qualificar a sua equipe, deixando-a à altura dos concorrentes.

Mais

Não quero acreditar que o Ceará vai submeter suas jogadoras a novos tormentos. Aliás, está na hora de uma exposição pública para explicar o que está acontecendo no ambiente interno. O time feminino do Ceará ser derrotado por Flamengo e Corinthians seria perfeitamente normal. Anormal e inaceitável é sofrer goleadas de 10 a 0 e de 14 a 0. É uma aberração.

Semifinais

Mudando de assunto. As semifinais estão definidas. Não houve surpresas. Aí estão Iguatu, Ferroviário, Ceará e Fortaleza. Mais uma vez, os dois maiores rivais assumem a condição de favoritos ao título estadual. Mas volto a bater na mesma tecla: ser favorito não é certeza de vitória. Significa apenas que os dois estão em melhores condições para chegar ao título.

Mesma pedra

No ano passado, por exemplo, o Ceará era favorito diante do Iguatu. De nada valeu o favoritismo. Iguatu despachou o Vozão nas disputas em tiro livre da marca do pênalti. Agora o cenário se repete. Claro que o Vozão está escaldado pelo que aconteceu no ano passado. Cuida-se, pois, para não tropeçar na mesma pedra.