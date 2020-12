Assinalar gols vira obsessão

O setor que vem comprometendo a vida do Fortaleza na Série A é o ataque. A carência de gols impossibilitou vitórias importantes, já pelas oportunidades desperdiçadas. Corrigir tal deficiência será o desafio de Marcelo Chamusca em apenas 12 rodadas. Transformar em gols as oportunidades será a missão de Osvaldo, David, Wellington Paulista, Yuri César e companhia. Aliás, a missão não pode ficar restrita ao ataque. No atual momento, todos os segmentos tricolores devem se engajar na busca de gols porque assim a necessidade obriga. Que voltem os gols de Tinga, de Gabriel Dias, de Felipe, de Bruno Melo... A participação coletiva na feitura de gols terá de ser obsessão. A busca incessante pelo gol é imposição emergencial. O caminho da permanência do Fortaleza na Série A nacional passa pelas finalizações perfeitas. Se os erros continuarem, estará sendo pavimentada a estrada tricolor de volta à Série B, situação indesejável e inaceitável para um time que subiu tanto, cresceu tanto, quanto o Fortaleza.

Sem desespero

Os jogadores do Fortaleza não poderão se deixar levar pelo desespero. Controlar os nervos será fundamental. A serenidade terá de ser parceira permanente nestas últimas doze rodadas. Se a afobação superar a calma, certamente mais oportunidades de gol serão perdidas. Trabalhar o lado emocional será de extrema importância.

Seleção

Vina tem um sonho: ser convocado para a Seleção Brasileira. Pelo que está jogando, merece. No Brasil há coisas incríveis: acompanham jogadores do Shakhtar Donetsk, mas não acompanham com a mesma atenção jogadores que atuam no futebol nordestino. Se o Vina estivesse no Shakhtar Donetsk, já teria sido convocado há muito tempo.

Exemplos

A má vontade para com clubes nordestinos existe. Inadmissível que nenhum olheiro da Seleção Brasileira tena visto Iarley e Ronaldo Angelim. Ora Iarley foi duas vezes campeão do mundo (Boca e Internacional-RS). Angelim só passou a ser notado quando Ronaldo Fenômeno disse que Angelim era o melhor zagueiro do futebol brasileiro.

Pílulas

Para mim será uma surpresa se, algum dia, o senhor Tite, técnico da Canarinho, do alto de sua sapiência, resolver chamar Vina para compor o elenco da Seleção Brasileira. Aí será mesmo um espanto.

Já houve convocação de jogadores de clubes nordestinos para a Seleção Brasileira. Mas raras exceções. Osvaldo já estava no São Paulo, quando chamado. Jardel, no Grêmio. Thiago Galhardo, coisa recente, no Internacional. Quando no Ceará, Tite não viu. É assim...