As pretensões do Fortaleza na Copa Libertadores

Após a vitória sobre o Alianza de Lima, o Leão entrou na briga. Sim, mas que briga? Bom, primeiro por uma vaga para prosseguir na competição. Pronto. Se não conseguir, lutará pela terceira vaga, que garante presença nas oitavas da Sul-Americana. Há os que não mais acreditam na permanência tricolor na Copa Libertadores. São os que já enrolaram a bandeira. Esses se dizem realistas. São componentes de um segmento que entende apenas possível a terceira posição. E olhe lá! Prefiro acreditar nas proezas tricolores. Sei que, pelas disposições atuais, é muito difícil o Leão ficar entre os dois primeiros de seu grupo na Libertadores. Mas não é impossível. O Colo-Colo não é um time do outro mundo. No segundo tempo do jogo no Castelão, o Fortaleza assumiu o controle e só não empatou porque a arbitragem não marcou um pênalti escandaloso. O River Plate é um time respeitado, mas não é melhor que Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG ou Internacional. Ora, na Série A o Fortaleza tem enfrentado os grandes times brasileiros. Então não há assombro nisso. Antigamente, os argentinos eram olhados com espanto. Hoje os argentinos estão no Fortaleza: Vojvoda, Romero e Depietri.