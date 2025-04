A Libertadores perto de nós

Há alguns anos, participar da Copa Libertadores era uma utopia, um sonho irrealizável. Parecia uma competição privativa dos chamados grandes times do futebol brasileiro. Seria muita ousadia um time do Nordeste querer tanto. O Fortaleza quis. E começa hoje a sua terceira presença.

O número de jogadores argentinos, no elenco tricolor, tem ajudado bastante. Eles são mais experientes neste tipo de disputa internacional. Basta ver o número de títulos que Boca, River, Racing, Estudiantes, Independiente, Vélez e San Lorenzo ostentam. O intercâmbio, portanto, foi fundamental.

É muito rara a presença de times do Nordeste na Copa Libertadores. O Bahia participou em 1960, 1964 e 1989. O Sport de Recife participou em 1988 e 2009. O Náutico disputou a Copa Libertadores em 1968. O Fortaleza vai agora para a sua terceira participação.

A pergunta é: quando o futebol nordestino deixará de ser coadjuvante e passará a ter condições de brigar pelo título? Aí é outra história. Por enquanto, algo inalcançável. Por enquanto...

Sula

Está provado que, pelo menos com a estrutura presente, as chances existem mais na Copa Sul-Americana, a segunda mais importante competição das Américas. O Próprio Fortaleza decidiu a competição em 2023. O título escapou em um erro na cobrança final de um pênalti.

Crescimento

Vendo a projeção alcançada hoje pelo Fortaleza, fico impressionado. Na década de 1960, vi o Fortaleza em uma sede modesta, ou seja, uma casa na Rua Júlio César, na Gentilândia, bem pertinho do PV. Hoje, tem tudo o que há de mais moderno e avançado no mundo na sua sede própria no Pici.

Ousadia

Por enquanto, a presença tricolor na Copa Libertadores parece mais de coadjuvante mesmo. É a realidade. Mas não se descarta a possibilidade de o Leão ousar mais. Tudo na vida depende de determinação. O primeiro passo foi dado: chegou. O segundo passo é acreditar que pode chegar ao topo do pódio.

Surpresas

Na atual Libertadores há times não tradicionais: Carabobo, Bucaramanga e San Antonio Bulo Bulo. Detalhes: o Carabobo é um time da Venezuela, da cidade de Valência. O Bucaramanga é um time colombiano, da cidade do mesmo nome. E o San Antonio Bulo Bulo é um time boliviano, da cidade de Cochabamba.

Sucesso

Desejamos ao Tricolor de Aço uma participação efetiva na maior competição das Américas. É um desafio que o Leão já conhece. Sabe das barreiras e das dificuldades. É diferente. A Copa Libertadores dá status. Poucos times conseguem uma vaga. O Leão marca presença pela terceira vez. Boa sorte.