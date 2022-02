A dupla liderança cearense em jogo hoje

Há um consenso: Fortaleza e Ceará são favoritos nas disputas da Copa do Nordeste. Mas cuidado para o tal favoritismo não se transformar em traiçoeira acomodação. Louvações nos meios de comunicação devem ficar limitados aos meios de comunicação. É verdade que, no momento, os representantes cearenses estão mais estruturados que os concorrentes. Mas isso não pode ser levado ao pé da letra. Os jogos em Recife, por exemplo, são sempre muito difíceis. Hoje, no Estádio dos Aflitos, o líder Fortaleza enfrenta o Náutico (4º, do B), que em casa empatou com o Campinense, perdeu para o Sport (3 x 2) na Ilha e ganhou do Sampaio (0 x 1) em São Luís. O Fortaleza está melhor, mas é recomendável todo cuidado. Já o líder Ceará, em casa, no Castelão, recebe o Sampaio Corrêa (5º, do A), que em São Luís ganhou do Altos (2 x 1) e perdeu para o Náutico (0 x 1). Tem um jogo a menos porque sua partida de estreia diante do Bahia foi adiada. Lá estão o irrequieto Pimentinha e o jovem artilheiro Gabriel Poveda, o homem da virada sobre o Altos do Piauí. Há amplas condições de manutenção da dupla liderança cearense. O Fortaleza é líder do Grupo A e o Ceará é líder do Grupo B.

Mundial

Hoje, às 13:30, o Palmeiras tentará o inédito título de campeão mundial de clubes. Seu adversário, o Chelsea, é considerado favorito. Na verdade, desde 2013 há reconhecida supremacia do futebol europeu. Portanto, hora de superação para Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony. Acredito que o Palmeiras pode surpreender.

Brasileiros

No caminho do Palmeiras, o zagueiro da Seleção Brasileira Thiago Silva, que desde 2020 atua pelo Chelsea, onde se sagrou campeão da Liga dos Campeões da UEFA e da Supercopa da UEFA. Também atua o ítalo-brasileiro Jorginho, volante que foi campeão da Eurocopa 2020 pela Azzurra. São dois jogadores que podem fazer a diferença.

Definição

A 12ª rodada do Campeonato Cearense terá hoje uma rodada muito importante, máxime na disputa pela vaga na Copa do Brasil, onde as chances no momento são excelentes para o Caucaia, que tem quatro pontos a mais que o Ferroviário, seu principal perseguidor. Caucaia em casa enfrenta o vice-lanterna Atlético.

Esperança

O Ferroviário ainda tem chance de ficar com a vaga da Copa do Brasil, mas a margem ficou muito reduzida. Hoje, no Inaldão, o Ferrão enfrenta o Icasa (6º). A três rodadas do final da fase de grupos, tornou-se obrigatória uma vitória coral, principalmente porque o adversário do Caucaia, o Atlético, é teoricamente bem mais vulnerável.