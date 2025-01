A Copa do Nordeste e o Nordestão

No dia 22 de janeiro, começa a Copa do Nordeste, importante competição nacional. Grupos definidos. A avaliação será feita a partir de agora. No Grupo A, três times da Série A nacional: Fortaleza, Vitória e Sport. No Grupo B, dois times da Série A nacional: Bahia e Ceará. São cinco times da elite brasileira.

Certamente, as novas gerações têm dúvidas sobre as diferenças entre a Copa do Nordeste e o antigo Nordestão. A diferença está na abrangência. O Nordestão envolvia clubes do Norte e do Nordeste. A Copa do Nordeste, pelo próprio nome, envolve clubes apenas de uma região.

O Ceará conquistou o título de campeão do Nordestão de 1969, em uma disputa inesquecível com o Clube do Remo, que é do Pará, região Norte. O Fortaleza foi campeão do Nordestão de 1970. Embora tenha perdido o jogo final (2 x 1) para o Sport, em Recife, o Leão ganhou o título pelo saldo de gols.

O Nordestão incluía clubes da Bahia ao Amazonas. Portanto, uma competição bem maior do que a atual Copa do Nordeste, que tem apenas 16 times, divididos em dois grupos de oito.

Participantes

Para o torcedor ter uma ideia, basta lembrar o número de times que disputaram o Nordestão de 1970: Galícia, Botafogo, Vitória e Ypiranga (Estado da Bahia); Confiança, Sergipe e Itabaiana (Estado de Sergipe); Arapiraca, CRB e CSA (Alagoas); Náutico, América, Sport e Central (Pernambuco).

Mais participantes

Botafogo, Campinense e Treze (Paraíba); ABC, Alecrim e América (Rio Grande do Norte); Fortaleza, Ceará, Ferroviário e Guarany de Sobral (Ceará); Piauí, Flamengo e Ríver (Piauí); Maranhão, Moto e Sampaio Corrêa (Maranhão); Paysandu, Remo e Tuna Luso (Pará); Fast, Nacional e Rio Negro (Amazonas).

Tamanho

É possível verificar, pelo exposto nos tópicos anteriores, que o Nordestão era muito maior que a Copa do Nordeste no modelo atual. Não sei a razão pelo qual o Nordestão foi extinto. Quero acreditar que os custos elevados inviabilizaram a sua continuiidadde. O número de viagens e as distâncias complicaram.

Cotas

Na época do Nordestão, não havia a cobertura pelas redes de televisão. Não havia, portanto, as cotas e os patrocínios de hoje. As transmissões aconteciam apenas através do rádio. Geralmente a receita ficava limitada às rendas dos jogos. Certamente, isso dificultou a realização das edições seguintes.

Enxuta

A Copa do Nordeste é uma competição bem menor que o Nordestão. Por isso, viável economicamente. As cidades do Nordeste são mais próximas. A distância para Manaus e Belém levava a gastos significativos. A Copa do Nordeste tem suporte financeiro, exatamente o que faltou ao Nordestão.