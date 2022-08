A bola certa nos pés errados

Já no segundo tempo, o placar no Engenhão mostrava Botafogo 1 x 1 Ceará. O Vozão controlava o meio de campo. Vina, com a lucidez de sempre, fazia as ligações na transição e criava embaraços para a defesa do Botafogo. Domínio do Ceará. Era só esperar o bote. Aí Zé Roberto fez um lançamento primoroso, do tipo que o atacante espera a partida inteira. Deixou um companheiro seu na grande área, livre de marcação, no ponto ideal para assinalar o gol e sair para o abraço. Pena que o lançamento certo caiu nos pés errados. No lugar de um goleador nato, o contemplado com a chance foi Fernando Sobral. Mas o azar começou bem antes. Clebão contundiu-se dois minutos depois de ter entrado, no início da fase final. Se o Clebão ainda estivesse em campo, a bola seria para ele. Certamente a virada teria acontecido. Digo isso com base no gol que o Clebão marcou na vitória (3 x 1) do Ceará sobre o Corinthians. Vina enfiou uma bola bem semelhante à que Zé Roberto enviou ao Fernando Sobral. A enfiada de Vina foi para o Clebão, que mandou uma bomba e matou o jogo diante do Corinthians. A bola do Zé Roberto foi certa, mas caiu nos pés errados. Nem lembro mais quando foi o último gol de Fernando pelo Ceará.