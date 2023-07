Com descontos de até R$ 8 mil, veja lista dos carros mais vendidos no Ceará em junho

O incentivo à compra de carros populares criado pelo Governo Federal ajudou a aquecer as vendas das concessionárias cearenses em junho deste ano. A medida do Governo prevê um desconto de até R$ 8 mil, dependendo do modelo.

O número de emplacamentos no mês cresceu 14% na comparação com maio, e dos 15 modelos de carros novos mais comercializados, 11 tiveram o desconto a partir do programa. As informações são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O Ônix continua sendo o campeão de vendas, assim como foi observado nos meses em que o programa de descontos em carros populares ainda não estava valendo. Na segunda posição aparece o HB20.

O Creta, que não entrou na leva de descontos - pelo menos não oficialmente pelo programa do Governo Federal - foi o terceiro carro mais vendido do Ceará em junho deste ano.

Veja a lista com o número de unidades vendidas:

Ônix: 247

Desconto no programa do Governo: Sim

Hyundai/HB20: 235

Desconto no programa do Governo: Sim

Hyundai/Creta: 191

Desconto no programa do Governo: Não

Fiat/Mobi: 190

Desconto no programa do Governo: Sim

VW/Polo: 175

Desconto no programa do Governo: Sim

Fiat/Argo: 172

Desconto no programa do Governo: Sim

Renault/Kwid: 158

Desconto no programa do Governo: Sim

GM/Tracker: 145

Desconto no programa do Governo: Não

Fiat/Pulse: 126

Desconto no programa do Governo: Sim

Jeep/Compass: 115

Desconto no programa do Governo: Não

Ônix Plus: 114

Desconto no programa do Governo: Sim

Jeep/Renegade: 111

Desconto no programa do Governo: Sim

Fiat/Cronos: 104

Desconto no programa do Governo: Sim

Nissan/Kicks: 92

Desconto no programa do Governo: Sim

Toyota/Corola Cross: 65

Desconto no programa do Governo: Não

Ao todo, foram emplacados no Ceará em junho 3,3 mil veículos, o que representa um crescimento de 27,6% na comparação com igual período do ano passado, quando foram 2,6 mil unidades comercializadas.

Considerando os segmentos auto e comercial leve, foram 4,1 mil unidades vendidas, avanço de 10,7% nas vendas em relação ao mês de maio.

Após anunciar R$ 500 milhões em recursos para incentivar a compra de veículos novos em todo o País, o Governo Federal ampliou por meio de medida provisória em R$ 300 milhões o valor disponível para o programa, que estimula descontos em veículos novos com preço de até R$ 120 mil.

